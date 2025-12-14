Szent-Iványi István: szégyenteljesen hallgat a magyar kormány

„Robert Fico miniszterelnök egy salátatörvénybe elbújtatva fogadtatta el a szlovák parlamenttel azt a BTK módosítását, amelyik fél év börtönbüntetéssel fenyegeti azokat, akik bírálják a Benes-dekrétumokat”

- írja Szent-Iványi István külpolitikai szakértő vasárnapi bejegyzésében. A Benes-dekrétumokat a második világháború után fogadták el, és ezek képezték a jogalapját a magyar (és a német) kisebbség jogfosztásának és üldözésének Csehszlovákiában. Ahogy azonban Szent-Iványi írja, most „nem csupán egy történelmi elvi és szimbolikus ügyről van szó, hanem nagyonis aktuális ügyről, mert napjainkban is a szlovák Földalap folyamatosan elkobozza a magyarok tulajdonában álló földeket és telkeket a Benes-dekrétumra hivatkozva (bár ezeket a rendelkezéseket még a csehszlovák időben hatályon kívül helyezték, Szlovákiában még most is érvényesnek tekintik azokat)”.

Hétfőre a szlovákiai magyarság képviselői tüntetést is hirdettek Pozsonyba az új szabályozás ellen.

„A magyar kormány viszont ebben a szlovákiai magyarokat súlyosan diszkrimináló ügyben lapít, sunyít, tudomást sem vesz a jogtiprásról. Orbán, Szijjártó és azok, akik hangoskodva a magyar nemzetiség jogainak védelmezőjeként tüntetik fel magukat, szégyenletesen hallgatnak, egy szavuk sincs erről”

- fogalmaz Szent-Iványi, majd hozzáteszi, hogy korábban Orbán Viktor George Simion nacionalista román elnökjelölt mellett állt ki tihanyi beszédében – Simion pártja pedig jelenleg is magyarellenes jelszavakkal kampányol.

„Ez a két eset rávilágít az elvtelen és opportunista politizálás teljes csődjére. Az árulásért még csak előnyöket sem sikerül kicsikarni a 'hazafinak', 'patriótának' nevezett jó barátoktól, Ficótól vagy Simion-tól”

- vonja le a következtetést a szakértő.