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Szép búcsúajándékot vitt Kijevbe a leköszönő brit miniszterelnök

mfor.hu

16 Gripent vehet Ukrajna, részben brit pénzből.

Nagy-Britannia 300 millió euró finanszírozást nyújt Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez.

A hírt a Downing Street jelentette be Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök csütörtöki kijevi látogatásával egyidőben.

Starmer búcsúlátogatást tett csütörtökön az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében.

Starmer június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai és népszerűtlen intézkedései nyomán a választók körében és saját pártján belül is mélypontra zuhant támogatottsága.

Starmer pénteken adja át a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután III. Károly király kormányalakítással bízza meg.

Beszállnak a Gripenekbe

Ukrajnával kapcsolatos utolsó hivatalos, nagy horderejű intézkedéseként Starmer csütörtök este bejelentette, hogy London 300 millió euróval járul hozzá egy repülőszázadnyi Gripen harci repülőgép beszerzéséhez az ukrán légierő számára.

A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint a program keretében Ukrajna 16 Gripen E típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig.

A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgépszerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszíntéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.

A Downing Street beszámolója szerint az ukrán légierőnek szánt Gripen repülőgépek légiharcra, szárazföldi célpontok elleni csapásmérésre és felderítő tevékenységre egyaránt alkalmasak.

A Gripenek alacsony karbantartási igényű, kis létszámú földi kiszolgáló személyzettel is üzemeltethető repülőgépek, éppen ezért különösen alkalmasak Ukrajna műveleti igényeinek ellátására – fogalmaz csütörtöki tájékoztatásában a londoni kormányfői hivatal.

Keir Starmer két éve kezdődött miniszterelnöki időszakában Nagy-Britannia évi 3 milliárd font (1265 milliárd forint) katonai támogatásra vállalt kötelezettséget Ukrajna számára, több mint 250 ezer drónt, hozzávetőleg nyolcezer rakétát és 350 ezernél több tüzérségi lövedéket szállított az ukrán fegyveres erőknek.

A londoni védelmi minisztérium nemrégiben bejelentette azt is, hogy a brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza.

A 752 millió fontos (319 milliárd forintos) finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.

Az összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja.

(MTI)

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