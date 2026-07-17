Szép búcsúajándékot vitt Kijevbe a leköszönő brit miniszterelnök

Nagy-Britannia 300 millió euró finanszírozást nyújt Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez.
A hírt a Downing Street jelentette be Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök csütörtöki kijevi látogatásával egyidőben.
Starmer búcsúlátogatást tett csütörtökön az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében.
Starmer június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai és népszerűtlen intézkedései nyomán a választók körében és saját pártján belül is mélypontra zuhant támogatottsága.
Starmer pénteken adja át a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután III. Károly király kormányalakítással bízza meg.
Beszállnak a Gripenekbe
Ukrajnával kapcsolatos utolsó hivatalos, nagy horderejű intézkedéseként Starmer csütörtök este bejelentette, hogy London 300 millió euróval járul hozzá egy repülőszázadnyi Gripen harci repülőgép beszerzéséhez az ukrán légierő számára.
A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint a program keretében Ukrajna 16 Gripen E típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig.
A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgépszerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszíntéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.
A Downing Street beszámolója szerint az ukrán légierőnek szánt Gripen repülőgépek légiharcra, szárazföldi célpontok elleni csapásmérésre és felderítő tevékenységre egyaránt alkalmasak.
A Gripenek alacsony karbantartási igényű, kis létszámú földi kiszolgáló személyzettel is üzemeltethető repülőgépek, éppen ezért különösen alkalmasak Ukrajna műveleti igényeinek ellátására – fogalmaz csütörtöki tájékoztatásában a londoni kormányfői hivatal.
Keir Starmer két éve kezdődött miniszterelnöki időszakában Nagy-Britannia évi 3 milliárd font (1265 milliárd forint) katonai támogatásra vállalt kötelezettséget Ukrajna számára, több mint 250 ezer drónt, hozzávetőleg nyolcezer rakétát és 350 ezernél több tüzérségi lövedéket szállított az ukrán fegyveres erőknek.
A londoni védelmi minisztérium nemrégiben bejelentette azt is, hogy a brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza.
A 752 millió fontos (319 milliárd forintos) finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.
Az összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja.
(MTI)