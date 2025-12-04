3p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Szép szavakat váltott a kínai elnökkel Emmanuel Macron

Együtt is működnének.

Emmanuel Macron francia elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Pekingben tartott megbeszélést, amelynek középpontjában a kétoldalú együttműködések bővítése, az ukrajnai háború, valamint az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi feszültségek álltak.

Hszi a találkozó elején hangsúlyozta, hogy Kína és Franciaország stratégiai autonómiával rendelkező nagyhatalmak, amelyek fontos szerepet töltenek be a világ többpólusúvá válásának előmozdításában. A kínai vezető szerint a feleknek a többoldalúságot erősítve, a párbeszédet fenntartva és az együttműködést bővítve kell hozzájárulniuk a globális stabilitáshoz – idézte Hszi beszédét a kínai állami hírügynökség.

„Kína kész bővíteni az együttműködést az olyan hagyományos területeken, mint a légi közlekedés, a nukleáris energia és az űrkutatás, és további lehetőségeket kínálna a francia vállalatok számára, különösen a zöld gazdaság, a digitális gazdaság, a mesterséges intelligencia, a biogyógyászat és a megújuló energiaforrások területén” – mondta Hszi.

„Kína hajlandó több francia terméket importálni, és üdvözli a francia vállalatok kínai jelenlétének bővítését”

- jegyezte meg.

Macron a tárgyaláson úgy fogalmazott, hogy „a jelenlegi gazdasági egyensúlytalanságok Kína és az Európai Unió között hosszú távon nem fenntarthatók, és kiegyensúlyozottabb, szabályalapú gazdasági kormányzásra van szükség”. Emellett a francia elnök a kínai piac további megnyitását és a francia termékek, különösen az élelmiszeripari áruk hozzáférésének könnyítését is sürgette.

A kínai állami média jelentése szerint Macron kijelentette, hogy Franciaország továbbra is elkötelezett az „egy Kína” elv mellett, és kész erősíteni a kétoldalú stratégiai partnerséget.

A francia elnök továbbá támogatásáról biztosította a kétoldalú beruházások bővítését, valamint a megújuló energia és a kereskedelem területén folytatott együttműködést. Jelezte azt is, hogy Franciaország kész nem diszkriminatív üzleti környezetet biztosítani a kínai vállalatok számára – áll a jelentésben.

A két vezető az ukrajnai háborúról is egyeztetett, mellyel kapcsolatban Macron a békét szolgáló lépések támogatását szorgalmazta, Hszi pedig válaszul megerősítette: Kína minden, a béke előmozdítását szolgáló erőfeszítést támogat, és konstruktív szerepet kíván vállalni a válság politikai rendezésében.

A jelentés szerint a tárgyalás után a két fél tizenkét kétoldalú megállapodást írt alá többek között a nukleáris energia, a mezőgazdaság, az oktatás és a környezetvédelem területén.

