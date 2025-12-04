Szép szavakat váltott a kínai elnökkel Emmanuel Macron

Emmanuel Macron francia elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Pekingben tartott megbeszélést, amelynek középpontjában a kétoldalú együttműködések bővítése, az ukrajnai háború, valamint az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi feszültségek álltak.

Hszi a találkozó elején hangsúlyozta, hogy Kína és Franciaország stratégiai autonómiával rendelkező nagyhatalmak, amelyek fontos szerepet töltenek be a világ többpólusúvá válásának előmozdításában. A kínai vezető szerint a feleknek a többoldalúságot erősítve, a párbeszédet fenntartva és az együttműködést bővítve kell hozzájárulniuk a globális stabilitáshoz – idézte Hszi beszédét a kínai állami hírügynökség.

Kapcsolódó cikk A BYD csak a kezdet: a magyaroknak fel kell készülniük a kínai és indiai vállalatok igényeire Kína megvesz mindent, ami él és mozog.

„Kína kész bővíteni az együttműködést az olyan hagyományos területeken, mint a légi közlekedés, a nukleáris energia és az űrkutatás, és további lehetőségeket kínálna a francia vállalatok számára, különösen a zöld gazdaság, a digitális gazdaság, a mesterséges intelligencia, a biogyógyászat és a megújuló energiaforrások területén” – mondta Hszi.

„Kína hajlandó több francia terméket importálni, és üdvözli a francia vállalatok kínai jelenlétének bővítését”

- jegyezte meg.

MACRON MEETS XI IN BEIJING TO PUSH FOR UKRAINE CEASEFIRE AND RESET EUROPE’S CHINA TIES



Macron sat down with Xi Jinping inside the Great Hall of the People in a high stakes bid to pull Beijing closer to a Ukraine ceasefire and to fix Europe’s fractured trade relationship… pic.twitter.com/2rKqfZyLOZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 4, 2025

Macron a tárgyaláson úgy fogalmazott, hogy „a jelenlegi gazdasági egyensúlytalanságok Kína és az Európai Unió között hosszú távon nem fenntarthatók, és kiegyensúlyozottabb, szabályalapú gazdasági kormányzásra van szükség”. Emellett a francia elnök a kínai piac további megnyitását és a francia termékek, különösen az élelmiszeripari áruk hozzáférésének könnyítését is sürgette.

A kínai állami média jelentése szerint Macron kijelentette, hogy Franciaország továbbra is elkötelezett az „egy Kína” elv mellett, és kész erősíteni a kétoldalú stratégiai partnerséget.

Kapcsolódó cikk A magyar szemnek hihetetlen, ami Franciaországban történt A 0 és az infláció egy mondatban elég szokatlan.

A francia elnök továbbá támogatásáról biztosította a kétoldalú beruházások bővítését, valamint a megújuló energia és a kereskedelem területén folytatott együttműködést. Jelezte azt is, hogy Franciaország kész nem diszkriminatív üzleti környezetet biztosítani a kínai vállalatok számára – áll a jelentésben.

A két vezető az ukrajnai háborúról is egyeztetett, mellyel kapcsolatban Macron a békét szolgáló lépések támogatását szorgalmazta, Hszi pedig válaszul megerősítette: Kína minden, a béke előmozdítását szolgáló erőfeszítést támogat, és konstruktív szerepet kíván vállalni a válság politikai rendezésében.

A jelentés szerint a tárgyalás után a két fél tizenkét kétoldalú megállapodást írt alá többek között a nukleáris energia, a mezőgazdaság, az oktatás és a környezetvédelem területén.