Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Hszi Csin-ping Vlagyimir Putyin Kína Oroszország

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

mfor.hu

Alaposan körbeudvarolta vendéglátóját az orosz elnök.

Az Oroszország és Kína közötti politikai és gazdasági kapcsolatokról, valamint nemzetközi kérdésekről is nyilatkozott a kínai Hszinhua hírügynökségnek Vlagyimir Putyin orosz államfő.

Vlagyimir Putyin vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába, amely Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere. A két ország között kereskedelmi forgalom tavaly rekordösszegű, 245 milliárd dollár volt.

Az interjúban kiemelte a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és ipari együttműködés előrehaladását.

Az orosz vezető először a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozóján vesz részt az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban. A biztonságra összpontosító SCO-nak, amelyet 2001-ben alapítottak, jelenleg tíz állandó tagja van, köztük Irán és India is. A találkozó kapcsán az orosz államfő annak a reményének adott hangot, hogy „közös erőfeszítésekkel minőségileg új dinamikát tudunk adni az SCO-nak, korszerűsítve azt a kor követelményeinek megfelelően”.

Vlagyimir Putyin ezután Pekingbe utazik, hogy tárgyaljon Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és részt vegyen azon a katonai diszszemlén, amellyel a második világháború végét jelentő hivatalos japán kapitulációra emlékeznek. Az orosz elnök azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó.

„Az orosz-kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik”

- fogalmazott.

A kínai hírügynökségnek adott írásos interjúban Vlagyimir Putyin megköszönte Kínának, hogy gondosan őrzi a Vörös Hadsereg katonáinak emlékére állított emlékműveket. A katonák életüket adták a Kína felszabadításáért vívott harcokban – jelezte.

„Az ilyen őszinte, felelősségteljes hozzáállás a múlthoz feltűnően eltér egyes európai országok gyakorlatától, ahol a szovjet katonák-felszabadítók obeliszkjeit és sírjait barbár módon meggyalázzák és megsemmisítik, a +kényelmetlen+ történelmi tényeket pedig retusálják. Azt látjuk, hogy számos nyugati országban a második világháború eredményeit ténylegesen felülvizsgálják, a nürnbergi és a tokiói törvényszék ítéleteit pedig nyíltan figyelmen kívül hagyják.”

Kitért arra is, hogy „képzeletbeli orosz és kínai fenyegetések ürügyén újjáéled a japán militarizmus, és Európában, beleértve Németországot is, nem szégyellve semmilyen történelmi párhuzamot, a kontinens remilitarizálásának útját tűzik ki”.

Kölcsönös érdekek

Gazdasági kérdésekről szólva kiemelte, hogy az Oroszország és Kína közötti elszámolások szinte teljes mértékben nemzeti valutában történnek, a dollár és az euró részesedése a statisztikai hibahatárra csökkent. A két ország közötti kereskedelmi forgalom növekedésére térve rámutatott arra, hogy Oroszország vezető szerepet tölt be a Kínába irányuló olaj- és gázexportban, a Szibéria Ereje vezetéken keresztül szállított teljes mennyiség már meghaladta a 100 milliárd köbmétert, és egy újabb gázvezeték üzembe helyezését tervezik 2027-ben.

Megjegyezte, hogy Oroszország és Kína támogatja az ENSZ reformját, különösen azt, hogy a Biztonsági Tanács „demokratikusabb jelleget kapjon azáltal, hogy tagjai közé ázsiai, afrikai és latin-amerikai államokat is bevonjanak”.

Emellett Moszkva és Peking a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank reformja mellett áll – fűzte hozzá az orosz államfő, aki szerint „fontos kizárni a pénzügyi szféra neokolonialista célokra való felhasználását, amelyek ellentmondanak a világ többsége alapvető érdekeinek”.

„Épp ellenkezőleg, az egész emberiség javát szolgáló fejlődésre van szükségünk”

- szögezte le az interjúban Vlagyimir Putyin.

Erre vajon mit lép a magyar kormány? Újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Csak a magyar kormány nem ítélte el a kijevi orosz vérengzést

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holttestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

