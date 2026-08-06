3p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Külpolitika Klímaváltozás Szerbia

Szerbia is lángol, a Vajdaságban a legnagyobb a baj

mfor.hu

Súlyos a helyzet a déli határ túlsó oldalán.

Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő- és bozóttüzek megfékezésére.

A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Delibláti-homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le.

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a csaknem tíz nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét.

Ivica Dacic szerb belügyminiszter közlése szerint a tárca minden rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrást mozgósított. Az oltásban több mint nyolcvan hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Vajdaság Erdői vállalat munkatársai vesznek részt. A földi egységeket H145-ös és H215 Super Puma típusú, valamint egy Kamov Ka-32-es helikopter támogatja.

A tájékoztatás szerint lakóépületek egyelőre nincsenek veszélyben.

Szerda este kigyulladt a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszínre több tucat tűzoltóautó vonult ki, a lángok oltása még csütörtök kora reggel is tartott.

Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán (Backa Palanka). Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.

A kelet-szerbiai Zajecar közelében is jelentős tűz pusztít, ahol mintegy száz hektáron ég a száraz növényzet. Az oltásban ott is helikopterek és a környékbeli települések tűzoltóegységei vesznek részt. A belügyminiszter közlése szerint a tűzben senki sem sérült meg, lakóépületek nincsenek veszélyben, és sikerült megóvni az 1965-ben bezárt uránbányát is.

Újabb tűzfészkek alakultak ki az Ibar-szurdokban is. A legsúlyosabb a helyzet Seoce település közelében, ahol mintegy 60 hektár fenyőerdő égett le, míg az Ibar folyó jobb partján további több mint 50 hektárnyi aljnövényzet kapott lángra. A nehezen megközelíthető, sziklás terepen a tűzoltók kézi eszközökkel végzik az oltást, a munkában több mint száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Szerbia Erdői vállalat dolgozói vesznek részt.

A tüzek a napok óta tartó rendkívüli hőség idején keletkeztek. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet (RHMZ) csütörtökre 35 és 40 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletet jelzett előre, Belgrádban és a Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is figyelmeztetett.

Az elhúzódó aszály miatt jelentősen csökkent a szerbiai folyók vízszintje is. A Duna, a Száva és a Tisza vízállása a következő napokban is a hajózáshoz szükséges szint alatt maradhat, míg több kisebb folyó vízhozama a biológiai minimum közelébe csökkent a hetek óta tartó csapadékhiány következtében.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyon közel a megállapodás a Hormuzi-szorosról

Nagyon közel a megállapodás a Hormuzi-szorosról

Irán felügyelné a bemenő forgalmat.

Az oroszok szintet léptek: robbanóanyag a lipcsei reptéren

Tényleg a polgári repülést támadnák az oroszok?

Nagy bajban van Ukrajna, és nem is érkezik a segítség

Nagy bajban van Ukrajna, és nem is érkezik a segítség

Súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán elnök.

Alkut kötött Irán, de nem az Egyesült Államokkal

Alkut kötött Irán, de nem az Egyesült Államokkal

Irán megállapodott Ománnal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést – jelentette be szerdán Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

Zelenszkij szerint csökkent a szövetségesek lelkesedése Ukrajna támogatása iránt

Zelenszkij szerint csökkent a szövetségesek lelkesedése Ukrajna támogatása iránt

Harmadannyi légvédelmi rakétát kapott Ukrajna 2026-ban az előző évihez képest, noha a partnerországok rendelkeznek ilyen rakétákkal – nehezményezte az ukrán elnök szerdán a Facebookon.

Meglepően messzire vezethetnek a ceutai migránsostrom szálai

Múlt héten bő egy nap alatt mintegy 70 ezer ember hatolt be önkényesen az észak-afrikai spanyol exklávéba Marokkóból. De ki áll a háttérben?

Mindent bevetett az orosz hadsereg Kijev ellen

Újabb súlyos orosz támadás érte Kijevet, sok a halálos áldozat

Legkevesebb tizenöten meghaltak.

Vörös riasztás: két horvát folyó napokon belül kiszáradhat

Vörös riasztás: két horvát folyó napokon belül kiszáradhat

A rendkívüli hőség az energiatermelésre is hatással van.

Trump a zsebében érzi Hormuzt, már az atomról beszél

A következő lépés Irán nukleáris leszerelése lehet az amerikai elnök szerint. 

Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

A Száva felmelegedése miatt csökkenthetik az atomerőmű termelését.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG