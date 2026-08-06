Szerbia is lángol, a Vajdaságban a legnagyobb a baj

Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő- és bozóttüzek megfékezésére.

A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Delibláti-homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le.

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a csaknem tíz nappal ezelőtt eloltott tűz a talajban izzó parázs és az erős szél miatt lobbant fel ismét.

Ivica Dacic szerb belügyminiszter közlése szerint a tárca minden rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrást mozgósított. Az oltásban több mint nyolcvan hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Vajdaság Erdői vállalat munkatársai vesznek részt. A földi egységeket H145-ös és H215 Super Puma típusú, valamint egy Kamov Ka-32-es helikopter támogatja.

A tájékoztatás szerint lakóépületek egyelőre nincsenek veszélyben.

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Szerda este kigyulladt a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) melletti regionális hulladéklerakó is, a helyszínre több tucat tűzoltóautó vonult ki, a lángok oltása még csütörtök kora reggel is tartott.

Szintén a hulladéklerakó ég a vajdasági Palánkán (Backa Palanka). Ez már a harmadik alkalom az utóbbi néhány hétben, hogy tűz ütött ki itt. Az előző alkalommal a tűzoltók több mint egy héten át küzdöttek a lángokkal.

A kelet-szerbiai Zajecar közelében is jelentős tűz pusztít, ahol mintegy száz hektáron ég a száraz növényzet. Az oltásban ott is helikopterek és a környékbeli települések tűzoltóegységei vesznek részt. A belügyminiszter közlése szerint a tűzben senki sem sérült meg, lakóépületek nincsenek veszélyben, és sikerült megóvni az 1965-ben bezárt uránbányát is.

Újabb tűzfészkek alakultak ki az Ibar-szurdokban is. A legsúlyosabb a helyzet Seoce település közelében, ahol mintegy 60 hektár fenyőerdő égett le, míg az Ibar folyó jobb partján további több mint 50 hektárnyi aljnövényzet kapott lángra. A nehezen megközelíthető, sziklás terepen a tűzoltók kézi eszközökkel végzik az oltást, a munkában több mint száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Szerbia Erdői vállalat dolgozói vesznek részt.

A tüzek a napok óta tartó rendkívüli hőség idején keletkeztek. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet (RHMZ) csütörtökre 35 és 40 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletet jelzett előre, Belgrádban és a Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is figyelmeztetett.

Az elhúzódó aszály miatt jelentősen csökkent a szerbiai folyók vízszintje is. A Duna, a Száva és a Tisza vízállása a következő napokban is a hajózáshoz szükséges szint alatt maradhat, míg több kisebb folyó vízhozama a biológiai minimum közelébe csökkent a hetek óta tartó csapadékhiány következtében.

(MTI)