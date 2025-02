Újabb hatalmas beruházás Szerbiával

A miniszter ezzel összefüggésben arra is emlékeztetett, hogy a távozó amerikai adminisztráció a hivatali ideje végén újabb energetikai szankciókat rendelt el, amelyekkel „abszolút politikai bosszútól vezérelve kibabrált a közép-európai térséggel”. Ennek megfelelően a régió közös problémájának nevezte a szerbiai olaj- és üzemanyagellátást biztosító orosz vállalat szankcionálását, ez ugyanis más országokban is kihívásokat okozhat.

A magyar külügyminiszter úgy vélekedett, hogy az Európai Unió óriási bajban van, a versenyképessége igen mélyre süllyedt, ebben a helyzetben pedig a közösségnek új lendületre lenne szüksége, ami a Nyugat-Balkánról jöhet, ahol Szerbia tölti be a vezető szerepet.

„Az eddigi sikerekre alapozva készen állunk arra, hogy belevágjunk az új nagy közös beruházásunkba” – mondta. Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy napjainkban elég gyakoriak az energiaválságok, amelyeket nem ritkán „politikai hisztériakeltés” okoz, ilyen helyzetben pedig nagy szükség van a saját forrásokkal csak korlátozottan rendelkező országok szoros együttműködésére és folyamatos konzultációjára.

Arra is kitért, hogy jól halad azon beruházás előkészítése is, amelynek a nyomán 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamosenergia-átmenet kapacitását.

„A magyar oldalon nagyjából ez egy 320 millió eurónyi beruházás, amely három évet fog igénybe venni, s jelenleg is tárgyalunk arról a szerződésről, amely ennek az új kőolajvezetéknek a kihasználtságát fogja majd garantálni” – tette hozzá.

„Magyarországon ez gyakorlatilag egy Százhalombatta-Algyő-Röszke nyomvonalon történő építkezést jelent, azzal, hogy egy nemzetközi mérőállomás építésére is szükség lesz” – tudatta.

A szerb energiaminiszter Dubravka Dedovics is kiszámolta Szijjártó Péternek Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és e szerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni nagyjából évi ötmillió tonna kapacitással.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetését követően kiemelte, hogy a két ország rövidesen közösen belevág egy újabb nagy energiabiztonsági beruházásba, egy új kőolajvezeték építésébe, amely Magyarország és Szerbia ellátásához is hozzá fog járulni.

