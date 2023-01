Szerbiában tárgyalt a magyar honvédelmi miniszter

Magyarország és Szerbia számára is a béke a legfontosabb, és Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta konzisztensen a tűzszünetre és a béke elérésére hívta fel a figyelmet, Belgrád pedig egyetért abban, hogy a régió kisebb, illetve közepes államai számára a háború csak rosszat hozhat, ezért mihamarabbi befejezése mindkét országnak az érdeke - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken Belgrádban.

A tárcavezető szerb hivatali kollégájával találkozott, akivel a két minisztérium, illetve Szerbia és Magyarország közötti együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf útban Belgrád felé. Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, hogy a két ország történelmében először fordul elő, hogy mind keleten, mind pedig délen megváltozott a biztonsági környezet, és ilyen körülmények között kell döntéseket hozni.

Mint mondta, Szerbia a nyugat-balkáni régió vezető állama, ez a térség pedig folyamatos biztonsági kihívásokkal néz szembe. Emlékeztetett arra, hogy a koszovói helyzetet, Belgrád és Pristina rendezetlen kapcsolata "az utóbbi hónapokban is igen jelentős feszültséget produkált". A térség stabilitását növelné az is, ha Szerbia csatlakozna az Európai Unióhoz, ezért Magyarország támogatja Belgrád ezen törekvését - húzta alá.

Szalay-Bobrovniczky miniszter kiemelte, hogy Magyarország nemcsak diplomáciai, hanem katonai eszközökkel is jelen van a térségben, és biztosítja a stabilitását. "Magyarország jelentős katonai erővel vesz részt a NATO koszovói missziójába. Ennek az elmúlt évben magyar tábornok volt a parancsnoka is" - emelte ki, majd hozzátette, hogy a szerb, a koszovói és a nemzetközi közösség is elégedett volt az elvégzett munkával, amelyet "nagyon kényes időszakban, nagyon kényes helyen" végzett a parancsnok. Emellett a magyar katonák részt vesznek az boszniai-hercegovinai uniós misszióban is, amelynek parancsnoki pozícióját jövőre veszi át a magyar fél.

"Mindkét misszió azért fontos, mert ezáltal jelen vagyunk ebben a meghatározó jelentőségű régióban, saját információkkal rendelkezünk a helyzetről, és ezek alapján tudunk segíteni Szerbia európai uniós csatlakozásában is" - húzta alá.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy szerb kollégájával érintették a két ország közötti katonai együttműködést, amely mindeddig sokrétű volt, és jól működött, és arra is kitértek, hogy milyen további, a védelmi ipart érintő együttműködést lehetne megvalósítani, mert - mint mondta - "Magyarország haderőfejlesztésének folyamatában kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a védelmi ipari építkezésre, és egyúttal a környező országok hasonló tevékenységeit is figyelemmel kísérik".

(MTI)