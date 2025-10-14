Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor

„Szeretjük Viktort”: Trump Orbán Viktorral találkozott a békekonferencián

mfor.hu

Az amerikai elnök szerint sokan nem értenek vele egyet, de úgyis csak ő számít igazán. 

Donald Trump főszereplésével tett közzé videót Orbán Viktor a közösségi oldalán. Az amerikai elnök azt mondta: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető – idézi a szavait az MTI.

Orbánt az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett közel-keleti békekonferenciára hívta meg az amerikai elnök. Trump azt is elmondta: „Szeretjük Viktort. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán.”

Az amerikai elnök felidézte, hogy az előző választáson is Orbán támogatta, most is száz százalékban mellette áll, és úgy látja, a következő alkalommal még jobban fog szerepelni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trumpnak idealista tervet osztott meg a Gázai Övezet jövőjéről

Trump idealista tervet osztott meg a Gázai Övezet jövőjéről

Az amerikai elnök terve szerint az átmeneti kormányt egy béketestület felügyelné, amit ő irányít. A térség jövője a tűzszüneti megállapodás után is bizonytalan.

Donald Trump túlvan a történelmi aláíráson

Természetesen egyiptomi, katari és török ​​tárgyalópartnereivel együtt, de Izrael és a Hamász képviselői nélkül.

Közös nyilatkozatot írt alá a 4iG az Európai Bizottsággal

A közös nyilatkozatot a felek a mai napon írták alá Tiranában, az EU-Nyugat Balkán Beruházási Fórumon.

A jegelt csádi misszió után tovább építi a magyar kormány Afrikával a kapcsolatait

Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével (ANOCA), ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szabadon engedett izraeli túszok

Az összes élő izraeli túszt elengedte a Hamász

Eközben az izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok egy részét is készítik elő a szabadon bocsátásra.

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Az iszlamisták átadták az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Donald Trump hívta meg Orbán Viktort.

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

A Kreml szóvivője szerint Moldova súlyos hibát követ el, amivel könnyen Ukrajna sorsára juthat.

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Mivel a Tomahawk rakéta akár „piszkos bombát” is hordozhatna, az oroszok hajlanak arra, hogy nukleáris fenyegetésként értékeljék a bevetését.

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168