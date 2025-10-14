„Szeretjük Viktort”: Trump Orbán Viktorral találkozott a békekonferencián

Donald Trump főszereplésével tett közzé videót Orbán Viktor a közösségi oldalán. Az amerikai elnök azt mondta: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető – idézi a szavait az MTI.

Orbánt az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett közel-keleti békekonferenciára hívta meg az amerikai elnök. Trump azt is elmondta: „Szeretjük Viktort. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán.”

Az amerikai elnök felidézte, hogy az előző választáson is Orbán támogatta, most is száz százalékban mellette áll, és úgy látja, a következő alkalommal még jobban fog szerepelni.