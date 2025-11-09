Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

A Reuters híradásában emlékeztet: Donald Trump amerikai elnök eddigi erőfeszítései az ukrajnai háború befejezésére eddig kudarcot vallottak; a múlt hónapban hirtelen lemondták a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozót is.

A Reuters arról is beszámol: a Kreml cáfolta a nyugati média azon értesüléseit, miszerint Lavrov kiesett Putyin kegyeiből, miután a csúcstalálkozó meghiúsult azt követően, hogy Lavrov minisztériuma jelezte: Moszkva nem hajlandó engedni az Ukrajnával kapcsolatos követeléseiből.

„Marco Rubio külügyminiszter és én megértjük a rendszeres kommunikáció szükségességét” – nyilatkozta Lavrov a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek. „Ez fontos az ukrán kérdés megvitatásához és a kétoldalú napirend előmozdításához. Ezért telefonon tartjuk a kapcsolatot, és készek vagyunk személyes találkozókra is, ha szükséges” – mondta Lavrov.

„Most az Egyesült Államok megerősítésére várunk, hogy az Anchorage-i megállapodások továbbra is érvényben maradnak” – mondta Lavrov.