Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Az orosz hadsereg összesen 244 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen csütörtökre virradóra, a célpontok több mint 85 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásban sokan megsebesültek és lakóházak rongálódtak meg, valamint komoly károk keletkeztek több energetikai objektumban – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 25 különböző típusú rakétából 15-öt, a 219 drónból pedig 197-et megsemmisített, azonban 13 helyszínen 9 rakéta és 19 drón célba talált, 14 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A légitámadás fő célterülete Kijev, Dnyipro, Harkiv és Odessza volt – áll a hivatalos közleményben.

Február 12-re virradóra az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, két ember megsebesült, közel 2600 lakóház fűtés nélkül maradt – jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Ezenkívül a Desznyanszkij és Darnyickij kerületben több mint 1100 toronyházban a korábbi támadások következtében nincs fűtés az egyik hőerőmű kritikus károsodásai miatt – tette hozzá a főváros polgármestere.

Négy ember, köztük egy alig egy hónapos csecsemő sebesült meg a Dnyipro városát és környékét ért légicsapásokban – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. A megyeszékhelyen több helyen felcsaptak a lángok, egy infrastrukturális létesítmény, lakóházak és gépkocsik rongálódtak meg – közölte a megye vezetője.

Az Odesszát ért újabb tömeges légitámadásban egy ember megsebesült, lakóházakban, kereskedelmi és energetikai infrastrukturális objektumokban keletkeztek károk – közölték ukrán hírforrások Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének hivatalos Telegram-csatornájára hivatkozva.

A tegnap esti órákban a Harkiv megyei Barvinkove városát ért dróntámadásban 13 ember sebesült meg, mert egy kétszintes áruházat találat ért, a mentési és kárelhárítási munkálatok már befejeződtek – jelentette az ukrán állami katasztrófavédelem sajtószolgálatát idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban, ami ismét csak aláhúzza, hogy miért is lenne szükség a konfliktus mielőbbi lezárására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

(MTI)

