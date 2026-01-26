Szijjártó Péter szerint óriási jogi csalás történt

A tárcavezető leszögezte, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével.

„Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – mondta a miniszter.

„Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el” – erősítette meg.

Szijjártó Péter szerint a kormány mindent megtesz, hogy megsemmisítse a megállapodást

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. „Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. (MTI)