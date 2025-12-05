Szijjártó Péter a kényszersorozás következményének tartja az ukrajnai magyar férfi halálát

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, amiről az MTI is beszámolt.

Nem mindenki szeretne a frontra kerülni

Fotó: MTI/AP

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást.

Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat. „Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik” – hangsúlyozta.

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – folytatta.