2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Szijjártó Péter Ukrajna

Szijjártó Péter a kényszersorozás következményének tartja az ukrajnai magyar férfi halálát

mfor.hu

Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van – jelentette ki a külügyi tárca vezetője.

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, amiről az MTI is beszámolt.

Nem mindenki szeretne a frontra kerülni
Nem mindenki szeretne a frontra kerülni
Fotó: MTI/AP

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást.

Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat. „Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik” – hangsúlyozta.

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – folytatta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet az ukrajnai nyomozás szerint

Betegségben halt meg.

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

A kemény bírálat a francia elnökhöz köthető. 

Itt az újabb fordulat a korrupcióval vádolt korábbi EU-s külügyi főképviselő ügyében

Visszaadja a diplomataképző igazgatói székét.

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Olyanokat mondott egy uniós vezető, hogy Orbán Viktor már fogalmazhatja a dísztáviratot

Az orosz vagyonról és a háborúról mondott keresetlen szavakat a belga kormányfő. 

Szép szavakat váltott a kínai elnökkel Emmanuel Macron

Együtt is működnének.

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

Nincs egyértelmű út a béke felé.

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

Több európai ország is százmillió eurós nagyságrendű összeget adott a NATO kezdeményezéséhez, amelyben amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajnának. Franciaország szerint azonban inkább az európai fegyvergyártást kellene támogatni.

Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszán történt robbanás, közölte az ukrán hírszerzés. Egy távirányítású robbanószerkezetet hoztak működésbe.

Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

Hiába tárgyaltak? Kellemetlen hír jött az ukrajnai békekötésről

Nem közeledtek az álláspontok.

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az Európai Unió külpolitikai főképviselője szólalt meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168