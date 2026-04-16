Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Szijjártó Péter, Magyarország leköszönő külügyminisztere az Orbán-kormány választási veresége után kihagyja az EU külügyi tanácsának jövő heti ülését – írja az Euronews uniós diplomatákra hivatkozva.

Tegnap diplomaták megerősítették, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kihagyja a jövő heti informális európai csúcstalálkozót Cipruson.

Ahogy arra az Euronews is emlékeztet, Szijjártó Péter a kampány során viták középpontjába került Szergej Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő szoros kapcsolatai miatt.

Kiszivárgott telefonbeszélgetések szerint felajánlotta, hogy segítséget nyújt orosz üzletemberek eltávolításához az uniós szankciós listáról, és felvette a kapcsolatot orosz kollégáival egy kulcsfontosságú európai csúcstalálkozón 2023-ban, amikor Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól folyt a vita.