1p
Külpolitika Európai Unió Választás 2026 Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

mfor.hu

Orbán Viktor sem megy Ciprusra. 

Szijjártó Péter, Magyarország leköszönő külügyminisztere az Orbán-kormány választási veresége után kihagyja az EU külügyi tanácsának jövő heti ülését – írja az Euronews uniós diplomatákra hivatkozva.

Tegnap diplomaták megerősítették, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kihagyja a jövő heti informális európai csúcstalálkozót Cipruson.

Ahogy arra az Euronews is emlékeztet, Szijjártó Péter a kampány során viták középpontjába került Szergej Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő szoros kapcsolatai miatt.

Kiszivárgott telefonbeszélgetések szerint felajánlotta, hogy segítséget nyújt orosz üzletemberek eltávolításához az uniós szankciós listáról, és felvette a kapcsolatot orosz kollégáival egy kulcsfontosságú európai csúcstalálkozón 2023-ban, amikor Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól folyt a vita.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Hitel, szankciók, EU-csatlakozás – mi lesz, és mi nem?

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Sokan erről pusmognak.

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

Több mint 170 tonna segélyt küld közúton Iránba a Vöröskereszt

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Zelenszkij közeli időpontot jelölt meg, mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG