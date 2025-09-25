Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika Olaj Oroszország Szankció Szijjártó Péter

Érdekes adatot mondott Szijjártó Péter az orosz olajimportunkról

mfor.hu

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában igen képmutatónak nevezte a nyugat-európai országokat, amiért azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját, miközben továbbra is ezt teszik, csak nem közvetlenül, hanem titokban – írja az MTI.

„Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg” – mutatott rá.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta a véleményét hazánk súlyáról
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta a véleményét hazánk súlyáról
Fotó: Facebook

Majd arról számolt be, hogy Magyarország tengerparttal nem rendelkező országként nagyban függ az orosz energiahordozóktól, ugyanis a másik, Horvátországból érkező kőolajvezeték egyelőre nem képes hazánk és a szomszédos Szlovákia teljes ellátására.

Nem lepte meg

Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem lepte meg, hogy Donald Trump további lépéseket vár Európától az ukrajnai háború ügyében, hiszen az amerikai elnök épp azzal nyerte meg a választást, hogy hazája érdekeit fogja előtérbe helyezni.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is megbízható szövetséges és egyben a NATO vezető ereje. „Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, véleményem szerint teljesen érthető az ő szemszögéből” – fogalmazott.

Továbbá elfogadhatatlannak nevezte a NATO-tagállamok légterének Oroszország általi megsértését, s arra figyelmeztetett, hogy minden ilyen esemény fokozza az eszkaláció kockázatát, ami Közép-Európa szempontjából különösen veszélyes.

„Ezért is mondjuk azt, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg ez nem történik meg, addig minden egyes nappal fennáll az eszkaláció kockázata. És amit mindenképpen el kell kerülnünk, az a közvetlen konfrontáció a NATO-tagállamok és Oroszország között” – emelte ki.

Noha úgy vélte, hogy a behatoló orosz repülőgépek lelövése tragédiához vezethet, megismételte, hogy elfogadhatatlan egy NATO-tag légterének megsértése, ami válaszlépéseket vonhat maga után, és ezért jobb, ha erre egyáltalán nem kerül sor.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Aalborg felett az ég itt még tiszta

A dánok ezért nem lőtték le az újra támadó drónokat

Két repülőteret le kellett állítani a két nappal ezelőtti koppenhágai drónincidens után, és katonai létesítmények is érintettek voltak. A dán értékelés szerint ezek hibrid támadások voltak, amelyek célja a félelemkeltés volt.

Elítélték Nicolas Sarkozyt

Elítélték Nicolas Sarkozyt

Milliókat kapott Kadhafitól a kampányára.

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

A legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni mindent.

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Szlovákia viszont ott lehet.

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168