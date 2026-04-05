Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg

- jelentette ki Szijjártó Péter.

(MTI)