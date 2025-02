Szijjártó Péter felmentést kér

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NAÜ főigazgatójával, Rafael Grossival folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésén dolgozik, a jelenleg üzemelő paksi erőmű üzemidejét húsz évvel meg akarják hosszabbítani, ennek előkészítése már zajlik, és folyamatos a szakmai egyeztetés a NAÜ-vel — számol be róla az MTI.

Tájékoztatása szerint emellett folyik az új reaktorblokkok építése is, és az ügynökség folyamatos figyeli ezt a folyamatot.

„Mindkét nukleáris sziget alatti talajszilárdítási munkát elvégeztük. Összesen 43 ezer cölöp már a földben van, ami 57 százalékos készültséget jelent az előkészítő munkában, s folyamatosan haladunk az első beton öntésének pillanata felé” – sorolta.

Szijjártó péter külügyminiszter bízik a felmentésben

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Azt viszont el kell mondanom, hogy a hivatalából távozó Biden-adminisztráció néhány nappal azelőtt, hogy végleg elhagyta a Fehér Házat, politikai bosszúból több olyan szankciós intézkedést is meghozott, amely nehezíti a paksi beruházás előrehaladását. Éppen ezért az előző héten Washingtonban egyeztettem arról, hogy a Paks 2. beruházásnak a magyar energiaellátás jövőbeli biztonsága érdekében adjanak felmentést, minthogy a munkák már zajlanak és túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni” – folytatta.

„És nemcsak ellátásbiztonsági, de nukleáris biztonsági szempontból is kifejezetten szükséges a mentesítés megadása, és ebben az ügyben is egy szoros szakmai koordináció zajlik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter a fanatikusokat okolja: veszélyben az állami támogatás A magyar külügyminiszter arra a hírre reagált, hogy az Európai Bizottság blokkolhatja Paks II támogatását.

„Ezért, ha a jövőben is lesznek szankciós csomagok az Európai Unióban, akkor a jövőben is meg fogjuk akadályozni, hogy ezek a nukleáris ipart érintő rendelkezéseket tartalmazzanak. Van néhány fanatikus tagország az Európai Unióban, amely minden szankciós csomag vitájában megpróbálja beleerőltetni a csomagba a nukleáris energiát. Eddig ennek ellenálltunk, és nem fogjuk engedni a nukleáris iparral szembeni szankciókat a jövőben sem Európában” – szögezte le.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az atomenergia használatáról az utóbbi időszakban ideológiai viták törtek ki, amelyek teljesen nélkülözték a józan észt és a tényeket. Példaként említette, hogy a zöldek erőműveket zárattak be Németországban.

Majd leszögezte, hogy Európa kizárólag az atomenergia révén tudja visszanyerni a versenyképességét, ugyanis jelenleg a kontinensen kell fizetni a világ legmagasabb energiaárait.

A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy Európa fizikai biztonsága szorosan összefügg a nukleáris biztonsággal, ezért szavai szerint Magyarország igen nagyra becsüli a NAÜ és személyesen a főigazgató munkáját is, aki továbbra is egyszerre tud beszélni az ukránokkal és az oroszokkal is.