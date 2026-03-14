Szijjártó Péter újra az amerikai példa követését ajánlja az EU-nak

„Az amerikai kormányzat észszerű döntést hozott: részben felfüggesztették az orosz olajszankciókat. Ezt kellene tennie Brüsszelnek is, ugyanis a mostani helyzetben a két legfőbb eurázsiai energiaforrástól – az arab térség olajától és az olcsó orosz energiahordozóktól – el vagyunk zárva. Ha ez így marad, akkor Európában lesz a legnagyobb áremelkedés minden területen” – írja Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében.

„Gideon Szaár izraeli külügyminiszter-kollégámmal telefonon áttekintettük a közel-keleti helyzetet, s úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni” – teszi hozzá a magyar Külgazdasági és külügyminiszter.

„Az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása ebben a helyzetben mélyütést jelent Európának” – érvel.