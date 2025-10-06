Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

„Az ukrajnai háborúnak úgy nem lesz vége, hogy az európai országok aláaknázzák a békefolyamatot. Az arab országok is a tárgyalásokat szorgalmazzák, a diplomáciai megoldást, pont úgy, ahogy Magyarország is” – tette hozzá Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint, amit az MTI ismertet.

A miniszter ezért az eddiginél szorosabb együttműködést szorgalmazott az EU és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) között. „Az Európai Unió eddig sajnos ebben kudarcot vallott, Brüsszel képtelen volt felépíteni egy stratégiai együttműködést az Arab-öböl országaival, holott Európa érdeke lenne, hogy minél előbb szabadkereskedelmi megállapodást, stratégiai együttműködési megállapodást és vízummentességről szóló megállapodást kössünk az Arab-öböl országaival” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Kétoldalú egyeztetések

Szijjártó Péter a kuvaiti, a szaúdi, az ománi és a bahreini kollégáival is kétoldalú egyeztetést folytatott, és ezzel kapcsolatban sérelmezte, hogy az EU „borzasztóan elszigetelte magát a világ azon részeitől, amelyek a leggyorsabban fejlődnek”.

„Így az Arab-öböl térség országaival sem sikerült olyan együttműködést felépítenie az Európai Uniónak, ami segítségünkre lehetne abban, hogy végre az európai versenyképesség javuljon, az európai gazdaság fejlődjön, növekedjen a súlyunk a világgazdaságban és a világpolitikában” – emelte ki.

„Ezért mi most nemzeti alapon erősítünk, egyre szorosabb együttműködést építünk fel az Arab-öböl térség országaival, hiszen ebből Magyarországnak nagyon sok előnye származik. Részleges vízummentességi megállapodásokat kötünk, beruházásvédelmi megállapodásokat kötünk, egyre több ösztöndíjast fogadunk ezekből az országokból, illetve az energia – főleg a megújuló energia – és a vízgazdálkodás terén is egyre szorosabb együttműködést építünk” – fűzte hozzá.