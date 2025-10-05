Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

A „külföldi ügynökök hálózatának nem szabad többé aktívnak maradnia a georgiai politikában” – jelentette ki Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök vasárnap, az előző napi helyhatósági választások utáni követő tüntetéseket kommentálva.

A kormányfő „puccskísérletről” beszélt és további őrizetbe vételeket és ítéleteket jelentett be azt követően, hogy előző este Tbilisziben tömegek vonultak az utcákra kormányellenes jelszavakkal, és néhányan az elnöki palotába is megpróbáltak bejutni. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be.

„Több embert már előállítottak, mindenekelőtt a puccskísérlet szervezőit” – jelentette ki Kobahidze. „Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül”

- tette hozzá, leszögezve, hogy a külföldi ügynökök hálózata nem maradhat aktív az országban.

A georgiai belügyminisztérium közölte, hogy a tüntetés öt vezetője ellen a hatalom erőszakos megdöntésének kísérlete címén indítottak nyomozást. Alekszander Darakvelidze belügyminiszter-helyettes azt mondta, hogy kilenc évig terjedő börtön fenyegeti őket elítélésük esetében.

Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a Georgiai Álom-Demokratikus Georgia kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők diadalmaskodtak.

Szijjártó Péter szombaton Facebook-oldalán gratulált meleg szavakkal a Georgiai Álom párntak.

Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó!

- írta, és külön is gratulált az újraválasztott  Kakha Kaladze tbiliszii polgármesternek.

 

