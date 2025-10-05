Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

A „külföldi ügynökök hálózatának nem szabad többé aktívnak maradnia a georgiai politikában” – jelentette ki Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök vasárnap, az előző napi helyhatósági választások utáni követő tüntetéseket kommentálva.

A kormányfő „puccskísérletről” beszélt és további őrizetbe vételeket és ítéleteket jelentett be azt követően, hogy előző este Tbilisziben tömegek vonultak az utcákra kormányellenes jelszavakkal, és néhányan az elnöki palotába is megpróbáltak bejutni. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be.

„Több embert már előállítottak, mindenekelőtt a puccskísérlet szervezőit” – jelentette ki Kobahidze. „Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül”

- tette hozzá, leszögezve, hogy a külföldi ügynökök hálózata nem maradhat aktív az országban.

Kapcsolódó cikk Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek Szombaton kétszeresen is örülhetett.

A georgiai belügyminisztérium közölte, hogy a tüntetés öt vezetője ellen a hatalom erőszakos megdöntésének kísérlete címén indítottak nyomozást. Alekszander Darakvelidze belügyminiszter-helyettes azt mondta, hogy kilenc évig terjedő börtön fenyegeti őket elítélésük esetében.

Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a Georgiai Álom-Demokratikus Georgia kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők diadalmaskodtak.

In Tbilisi, Georgia tens of thousands of citizens have taken to the streets to protest the Georgian Dream party's alleged pro-Russian tilt and suspension of EU talks. pic.twitter.com/2we2GleKcb — raging545 (@raging545) October 4, 2025

Szijjártó Péter szombaton Facebook-oldalán gratulált meleg szavakkal a Georgiai Álom párntak.

„Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó! ”

- írta, és külön is gratulált az újraválasztott Kakha Kaladze tbiliszii polgármesternek.