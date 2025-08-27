Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden arról beszélt, hogy „Ausztriának a Baltikum országaira kéne hasonlítania”. Ez még önmagában aligha lenne hírértékű a magyar olvasók számára, azonban az államfő ezután néhány elég egyértelmű célzást tett, igaz, egy konkrét ország megnevezése nélkül.

A Kronen Zeitung cikke szerint van der Bellen úgy fogalmazott, hogy Alpbach az a hely, ahol az emberek összegyűlnek, és a jövőről gondolkodnak, egyfajta útjelző tábla. Mint mondta, a kérdés az, hogy merre akarnak indulni, miután

az egyik irányban egy olyan szomszédos országot látunk, ahol folyamatosan korlátozzák a média szabadságát, aláássák a jogállamiságot és az igazságszolgáltatást, és korlátozzák az alapvető jogokat. „Egy olyan országot, amely már nem liberális demokrácia”.

Ugyan Ausztria nyolc országgal határos, a magyar külügyminiszter azonnal magára vette a célzást, és indulatos posztban vágott vissza az elnöknek. Mint írta:

„Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében. Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől.”

Szijjártó Péter itt arra utalt, hogy a 2024 őszén tartott választásokon a Herbert Kickl vezette, populista jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de végül nem jutott el a kormányalakításig. Miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások, Kickl visszaadta a kormányalakítási megbízást és új választásokat követelt. Erre azonban nem került sor, és végül az FPÖ nélkül alakult meg egy új kormány.