2p
Külpolitika Ausztria Szijjártó Péter

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

mfor.hu

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden arról beszélt, hogy „Ausztriának a Baltikum országaira kéne hasonlítania”. Ez még önmagában aligha lenne hírértékű a magyar olvasók számára, azonban az államfő ezután néhány elég egyértelmű célzást tett, igaz, egy konkrét ország megnevezése nélkül.

A Kronen Zeitung cikke szerint van der Bellen úgy fogalmazott, hogy Alpbach az a hely, ahol az emberek összegyűlnek, és a jövőről gondolkodnak, egyfajta útjelző tábla. Mint mondta, a kérdés az, hogy merre akarnak indulni, miután

az egyik irányban egy olyan szomszédos országot látunk, ahol folyamatosan korlátozzák a média szabadságát, aláássák a jogállamiságot és az igazságszolgáltatást, és korlátozzák az alapvető jogokat. „Egy olyan országot, amely már nem liberális demokrácia”.

Ugyan Ausztria nyolc országgal határos, a magyar külügyminiszter azonnal magára vette a célzást, és indulatos posztban vágott vissza az elnöknek. Mint írta:

„Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől.”

Szijjártó Péter itt arra utalt, hogy a 2024 őszén tartott választásokon a Herbert Kickl vezette, populista jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de végül nem jutott el a kormányalakításig. Miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások, Kickl visszaadta a kormányalakítási megbízást és új választásokat követelt. Erre azonban nem került sor, és végül az FPÖ nélkül alakult meg egy új kormány.       

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Rácz András szerint nem Magyarországot támadják.

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

A számuk száz alatt van.

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Hanem csak aggódnak az ott élő oroszokért.

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Elfoglalta az orosz hadsereg Filaja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismét visszaszólt Radoslaw Sikorskinak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168