Szijjártó Péter délre ment a lendületért

A magyar és a szerb kormányzat is stratégiai jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok folyamatos fejlesztésének, amelyre különösképpen nagy szükség van jelenleg, az új világrend kialakulása közepette – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. A tárcavezető szerb kollégájával, Marko Duriccsal közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy új világrend, új realitás van kialakulóban az amerikai elnök beiktatása nyomán — számol be róla az MTI.

Szijjártó Péter külügyminiszter Belgrádba ment inspirációért

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Ma az Európai Uniónak legalább annyira érdeke a nyugat-balkáni államok csatlakozása, mint fordítva” – jegyezte meg. Valamint szégyennek nevezte, hogy a brüsszeli intézmények és bizonyos európai országok még mindig blokkolják Szerbia csatlakozási folyamatát. Ennek kapcsán az érintettek „gyávaságát” is kiemelte, mivel szavai szerint a bővítést akadályozók a zárt ajtó mögött rendkívül bátrak, amikor azonban jelen vannak a szerb kormány képviselői is, akkor teljesen másként fogalmaznak. Élesen kikelt az ellen, hogy az elmúlt években nem történt előrelépés a szerb integrációs folyamatban, és szánalmasnak minősítette, hogy egyes EU-s vezetők gátolják a harmadik csatlakozási fejezetcsoport megnyitását az országgal.

Majd kifejtette, hogy utóbbi ráadásul épp a gazdasági növekedésről, a versenyképességről szól. „Én azt a tanácsot adtam az európai kollégáknak, hogy jöjjenek el Belgrádba, aztán menjenek haza, és két hét múlva jöjjenek el megint. Akkor látni fogják, hogy mit jelent a gazdasági növekedés, s mit jelent a gyors fejlődés” – mondta. „Mi Magyarországról ezután is minden támogatást megadunk ahhoz, hogy Szerbia európai integrációs folyamata a lehető leggyorsabb legyen” – összegzett.

Figyeli az eseményeket

„Természetesen figyeljük a szerbiai eseményeket, s látjuk azokat a destabilizációs kísérleteket, amelyek zajlanak. Nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy Szerbiában stabilitás és nyugalom legyen” – húzta alá.

Kitért arra is, hogy Európa legmodernebb, legnagyobb és legszínvonalasabb határátkelőhelye épül meg majd Röszkénél, hogy a lehető leggyorsabban lehessen közlekedni a két ország között, továbbá arról is döntés született, hogy meghosszabbítják a már üzemelő határátkelőhelyek nyitvatartási idejét.