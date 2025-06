Szijjártó Péter beszélt az izraeli miniszterrel – újabb csapások érték Iránt

„Már a nyilvánosság különböző szegmenseiből megismerhető volt az, hogy Izrael egy nagyon komoly kockázatként tekint az iráni nukleáris programra, és az izraeli kollégám tájékoztatása szerint most látták indokoltnak, elérkezettnek az időt arra, hogy az iráni nukleáris program jelentette fenyegetettség miatt ezeket a hajnali lépéseket megtegyék” – közölte.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy nemrég felhívta izraeli hivatali partnere, aki tájékoztatta az Irán elleni előző éjszakai légicsapások okairól, a döntés hátteréről.

A miniszter elmondta, a térségben működő nagykövetségek rendkívüli ügyeleti rendet tartanak fenn, ami azt jelenti, hogy a nap minden percében fogadják azokat a hívásokat, amelyek az ott tartózkodó magyar állampolgároktól érkeznek. Érkezett is jó pár hívás, bejelentkezés a térségbeli nagykövetségeinkre. Mint mondta, a magyar állampolgárok általában az adott országon belüli utazási lehetőségek felől érdeklődtek, számukra a szükséges információkat és segítséget biztosították.

a Közel-Kelet mostani harci cselekményekkel érintett térségében összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudunk, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett pénteken izraeli kollégájával, Gideon Szaárral, majd arról számolt be, hogy a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban – áll a tárca közleményében.

