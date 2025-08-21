1p
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

mfor.hu

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök reggel több hírre is reagált az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, amelyek Magyarország szerepét is felvetették az elmúlt napokban. A Harcosok Órája podcastban Szijjártó tagadta, hogy Donald Trump felhívta volna Orbán Viktort az európai vezetőkkel tartott hétfői találkozó után. Azt azonban nem zárta ki, hogy Budapest szóba jöhet helyszínként egy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti találkozóhoz – írta a Telex.

A miniszter szerint Budapest reálisan merülhet fel egy esetleges jövőbeli találkozó helyszínéül, mivel szerinte jelenleg Magyarország az egyetlen olyan nyugati állam, amely „korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló” kapcsolat fenntartására képes Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is párhuzamosan. Azt mondta: „Ha kell, itt vagyunk, bármikor biztosítjuk a megfelelően tisztességes, biztonságos körülményeket egy ilyen béketárgyaláshoz. Örülünk, hogyha hozzájárulhatunk a béketörekvések sikeréhez.”

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

A város külterületeit már elfoglalták.

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

A washingtoni Trump-Zelenszkij találkozó előtti sajtótájékoztatón ez a kérdés is felmerült. 

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

