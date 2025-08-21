Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök reggel több hírre is reagált az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, amelyek Magyarország szerepét is felvetették az elmúlt napokban. A Harcosok Órája podcastban Szijjártó tagadta, hogy Donald Trump felhívta volna Orbán Viktort az európai vezetőkkel tartott hétfői találkozó után. Azt azonban nem zárta ki, hogy Budapest szóba jöhet helyszínként egy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti találkozóhoz – írta a Telex.

A miniszter szerint Budapest reálisan merülhet fel egy esetleges jövőbeli találkozó helyszínéül, mivel szerinte jelenleg Magyarország az egyetlen olyan nyugati állam, amely „korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló” kapcsolat fenntartására képes Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is párhuzamosan. Azt mondta: „Ha kell, itt vagyunk, bármikor biztosítjuk a megfelelően tisztességes, biztonságos körülményeket egy ilyen béketárgyaláshoz. Örülünk, hogyha hozzájárulhatunk a béketörekvések sikeréhez.”