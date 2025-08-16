Szijjártó Péter dörzsöli a tenyerét: itt a kormány reakciója Trump és Putyin találkozójára

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, érdemi megállapodás és ígéret nélkül zárult az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó, nem jutottak egymással semmire a felek, bár abban egyetértettek, hogy előrelépés történt.

Kapcsolódó cikk Ez lett Trump nagy ígéretéből: nem ment bele a tűzszünetbe Putyin Eredmény nélkül zárult az alaszkai csúcstalálkozó.

A külgazdasági és külügyminiszter mindezek ellenére nagyon elégedettnek tűnik, mint Facebook-oldalán írta:

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért. Ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni.

Végül hozzátette, Magyarország három és fél éve képviseli ezt az álláspontot, „szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal”.