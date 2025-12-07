2p

Külpolitika Oroszország Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elárulta, hogy mit gondol a Lavrovtól kapott kitüntetéséről

mfor.hu

Szerinte az általa is előrevitt magyar-orosz együttműködés a magyar embereknek jó volt, ezért büszke a kitüntetésre.

Erről a kormánypárti Mandiner YouTube-csatornáján beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Lentulai Krisztián kérdésére. A műsorvezető azt kérdezte: „nyomja a te mellkasodat” a „Barátságért kitüntetés”? Ezt még 2021 decemberében vette át a magyar külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Moszkvában.

Szijjártó Péter, ahogy kitünteti Szergej Lavrov
Szijjártó Péter, ahogy kitünteti Szergej Lavrov
Fotó: kormany.hu

Szijjártó Péter a kérdésre nemmel válaszolt, és kiemelte, hogy a kitüntetést még az ukrajnai háború kitörése (az orosz katonai agresszió kezdete) előtt kapta, méghozzá azért, mert sokat dolgozott a magyar-orosz együttműködés fejlesztéséért.

Hozzátette: „azért voltam büszke rá”, mert ez az együttműködés „a magyar embereknek jó volt.” Ezáltal ugyanis biztonságban van az energiaellátás, megvédték a rezsicsökkentés eredményeit, és a Covid-járvány elején (amikor még kevés nyugati oltóanyag volt elérhető) sok százezer ember lett beoltva orosz Szputnyik-vakcinával, sorolta.

Beszélt arról is, hogy sok helyről van kitüntetése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért, és az orosz kitüntetés „a polcon van, a többiek mellett.”

Szijjártó Péter kritikusai ugyanakkor ezzel szemben általában azzal érvelnek, hogy a kitüntetés az orosz kormánnyal szembeni alávetettség szimbóluma, és szégyen, hogy azt egy diktatórikus rezsimtől átvette a magyar külgazdasági és külügyminiszter.

