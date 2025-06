Szijjártó Péter elmondta, mi van a tel-avivi nagykövetségen dolgozókkal

„A közel-keleti helyzet sajnos eszkalálódik, Irán erőteljes rakétatámadást hajtott végre Izrael több nagyvárosa ellen. A támadáshullámot követően az imént telefonon beszéltünk tel-avivi nagykövetünkkel, aki arról tájékoztatott, hogy a nagykövetség minden munkatársa és családtagjaik is épségben vannak” – tette közzé Szijjártó Péter a Facebook-oldalán pénteken este. A tel-avivi nagykövetségen folyamatos a konzuli ügyelet.

