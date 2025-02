Szijjártó Péter a fanatikusokat okolja: veszélyben az állami támogatás

Ausztria 2022-ben nyújtotta be fellebbezését az Európai Unió legfelsőbb bíróságán, miután az EU másodfokú bírósága elutasította Bécs keresetét. Ausztria 2018-ban perelte be az Európai Bizottságot, amiért az jóváhagyta Magyarország tervét két új reaktor építésére a Paksi Atomerőműben orosz segítséggel, miután a magyar hatóságok ígéretet tettek arra, hogy számos intézkedést hoznak a tisztességes verseny biztosítása érdekében.

Az Európai Unió Bíróságának Ausztria javára kell döntenie a Magyarország paksi atomerőművének bővítéséhez nyújtott állami támogatás jóváhagyása ellen benyújtott fellebbezésében – közölte a bíróság főtanácsnoka Laila Medina csütörtökön, amiről a Reuters számolt be .

Ugyanakkor az új atomerőmű építése kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, így az állandó nehézségek és akadályoztatások ellenére is megy tovább a projekt, csak kicsit több erőfeszítést tesz szükségessé — húzta alá.

