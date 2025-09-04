Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter legutóbb a Barátság kőolajvezeték elleni támadások kapcsán vívott szócsatát Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, és most nem hagyta ki a lehetőséget, amelyet Szijjártó pekingi látogatása adott.

„Úgy látszik, a másik csapatban játszol, Szijjártó Péter”

- írta ki az X-re Sikorski, azzal a fotóval illuszttrálva, amelyen Szijjártó a Putyin, Kim Dzsongun, Hszi Csin-Ping kínai elnök és Lukasenka vezette csoport végén vonul.

Looks like you are playing for the other team, Peter @FM_Szijjarto. pic.twitter.com/eBHbreIAyc — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) September 3, 2025