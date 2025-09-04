Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Pekingi fotót osztott meg Radoslaw Sikorski.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter legutóbb a Barátság kőolajvezeték elleni támadások kapcsán vívott szócsatát Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, és most nem hagyta ki a lehetőséget, amelyet Szijjártó pekingi látogatása adott.

„Úgy látszik, a másik csapatban játszol, Szijjártó Péter”

- írta ki az X-re Sikorski, azzal a fotóval illuszttrálva, amelyen Szijjártó a  Putyin, Kim Dzsongun, Hszi Csin-Ping kínai elnök és Lukasenka vezette csoport végén vonul.

 

Európai Parlament, Brüsszel

Csak a valóban demokratikus tagországoknak adna uniós pénzt az EU-polgárok többsége

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy előnyünkre vált az uniós tagság az Eurobarometer friss felmérése szerint. Az uniós polgárok 85 százaléka pedig csak azoknak a tagországoknak juttatna uniós pénzt, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és a demokratikus elveket.

pekingi parádé

Pekingi parádé: az első sorban Putyin és Kim Dzsongun, hátul Szijjártó Péter

A győzelem napi díszszemlén jelen volt többek között az orosz elnök, az észak-koreai diktátor, a szerb elnök, a szlovák kormányfő és Szijjártó Péter. 

