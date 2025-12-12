2p
Külpolitika NATO Oroszország Ukrajna Szijjártó Péter

Szijjártó Péter felháborodott felszólítással kezdte a napot

mfor.hu

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a Mark Rutte NATO főtitkár csütörtöki berlini beszédére reagált.

„Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla” – írta Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében péntek kora reggel.

„Mark Rutte meredek dolgokat mondott: »mi« vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Hátba szúrás

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” – értékelte Szijjártó.

„A NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.

Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – szólította fel a NATO főtitkárát a magyar külügy vezetője.

A NATO főtitkár berlini beszédéről, laptársunk a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz btartozó Privátbankár is beszámolt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

Az ukrán elnök szerint a terv nem lenne tisztességes anélkül, hogy garanciákat kapna arra, hogy Oroszország nem veszi át egyszerűen az övezetet.

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Washington szeretné az ünnepig teljesen tisztázni a békemegállapodás állását.

Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek

2026 második negyedévéig el kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Folytatják az egyeztetéseket Ukrajna csatlakozásáról.

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Trump és Putyin nyomása kínál egy esélyt számára?

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Fogy a türelem egy másik kormányfővel szemben is.

Ez még Trumtól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

„Gondolom, megtartjuk” – mondta az olajról.

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Feszült volt a helyzet az ET strasbourgi ülésén, két párhuzamos nyilatkozat is született. 

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán demokráciát.

Szijjártó Péter nagyon készül az orosz-ukrán háború utáni életre

A magyar-orosz üzleti fórumon összesen 240 vállalatközi tárgyalásra kerül sor kedden Moszkvában, és ez sokat segíthet abban, hogy hazánk a lehető legjobb startpozíciót vehesse fel az ukrajnai háború utáni időkre, és igazi nyertese lehessen az új világgazdasági korszaknak – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168