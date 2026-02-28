Szijjártó Péter folyamatos munkavégzést rendelt el a Közel-Keleten

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb Facebook-bejegyzésben figyelmeztette a közel-keleti országokban tartózkodó, vagy oda készülő magyarokat.

Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, ezért háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben. A miniszter a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendeltem el, a külképviseleteken dolgozó kollégák állandó ügyeletben vannak.

Arra kéri a térség országaiban tartózkodó magyarokat, hogy haladéktalanul regisztráljanak konzuli védelemre, a térségbe utazók pedig halasszák el utazásaikat.

Szijjártó ma már közzétett egy bejegyzést, amelyben megadta azokat a telefonszámokat is, amelyeken az Iránban és Izraelben rekedt magyarok felvehetik a kapcsolatot a konzulátussal.