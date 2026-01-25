Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a szerb-magyar döntő előtt

Magyar konzul is jelen lesz a férfi vízilabda Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjén Belgrádban és reggel óta él az ügyeleti telefonszám is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videóban. A tárcavezető elmondta: fantasztikus teljesítményt nyújtott a vízilabda- válogatottunk, amely bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, és a mai napon este fél kilenckor Belgrádban összecsaphatnak a szerbekkel az Európa-bajnoki címért. Szijjártó Péter szerint nem lesz könnyű mérkőzés, többek között azért sem, mert a belgrádi sportcsarnokban, ahol a mérkőzést rendezik, 12 ezren fognak a hazaiaknak szurkolni, valószínűleg nem halkan, viszont lesz 400 magyar is, aki ott lesz a helyszínen.

A reggeli óráktól él a +381 62 836 3965 állandó ügyeleti telefonszám is, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor hívja ezt a telefonszámot – tette hozzá a miniszter.

(MTI)