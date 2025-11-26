Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

A Telex vette észre a bosnyák n1info.ba cikkét, amely szerint a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter, Zukan Helez megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja.

A cikk szerint a politikus a döntését úgy indokolta, hogy Magyarország nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik. „Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét.”

A Telex egy másik bosnyák portálra hivatkozva hozzátette, a bosnyák vélemények szerint a magyar kormány tagjai szándékosan kerülik a Szarajevóval való kapcsolattartást, és csupán az ország szerb többségű entitásával kommunikálnak, csak Banja Lukát látogatják. Orbán Viktor egyébként 2023-ban katonai géppel érkezett a városba. Hozzátették, hogy szerencsésebb lett volna, ha Helez vagy a bosnyák külügyminiszter egy diplomáciai jegyzékben írta volna meg mindezt a magyar külügyminisztérium felé.

Mint kiderült, a szerdán Belgrádban tárgyaló Szijjártót csütörtökön Milorad Dodik közlése szerint azért várják Banja Lukába, hogy a helyi egyetem díszdoktori címet adományozzon neki.