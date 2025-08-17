1p
Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

mfor.hu

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon – tette közzé vasárnap a Facebookon a külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter azt írta: a beszélgetés során megerősítette, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába. 

„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” – írta a magyar külügyminiszter.

Hasonlóan reagált korábban az alaszkai találkozóra a miniszterelnök is:

