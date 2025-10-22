Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

mfor.hu

Erősen megkérdőjeleződött annak a valószínűsége, hogy a közeljövőben lesz-e csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve az orosz elnök különleges megbízottja is reagált a hírekre.

Alaposan megkeverte a kártyákat Donald Trump amerikai elnök a Budapesten tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóval kapcsolatban. Az Egyesült Államok vezetője kijelentette, hogy nem akar egy  „elvesztegetett találkozót” tartani Vlagyimir Putyinnal. Tegnap este mi is beszámoltunk arról, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben.”

 Az előkészítő megbeszélést az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték, ám a Fehér Ház közleménye szerint a két politikus „eredményes” telefonbeszélgetést folytatott, így személyes találkozóra már „nincs szükség” – számol be róla a BBC.

Eközben a Kyiv Post arról számol be közösségi oldalán Kirill Dmitrovra, Vlagyimir Putyin különleges megbízottjára hivatkozva, hogy folyamatosak az előkészületek a budapesti csúccsal kapcsolatban.

Eközben a Telex megkeresésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is a találkozó elhalasztásával kapcsolatban.

A tárcavezető azt írta, hogy „a következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg.”

„Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó” – tette hozzá Szijjáró, aki jelenleg Washingtonban tartózkodik, és ma Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel fog tárgyalni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Cselényi Gyula pályája igen magasra ívelhet

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt az amerikai-magyar atomenergetikai együttműködés mellett Washingtonban, míg korábban az orosz kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne utazzon át a légterén a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó magyarországi csúcstalálkozó miatt, mivel kénytelenek lennének végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot, ha ezt megteszi.

Ezt vitet a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Ezt vitte a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Megkezdi ötéves börtönbüntetését bűnszövetkezetben való részvétele miatt.

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Külföldi sajtóértesülések szerint ugyanis nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése.

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168