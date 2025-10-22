Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Alaposan megkeverte a kártyákat Donald Trump amerikai elnök a Budapesten tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóval kapcsolatban. Az Egyesült Államok vezetője kijelentette, hogy nem akar egy „elvesztegetett találkozót” tartani Vlagyimir Putyinnal. Tegnap este mi is beszámoltunk arról, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben.”

Az előkészítő megbeszélést az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték, ám a Fehér Ház közleménye szerint a két politikus „eredményes” telefonbeszélgetést folytatott, így személyes találkozóra már „nincs szükség” – számol be róla a BBC.

Eközben a Kyiv Post arról számol be közösségi oldalán Kirill Dmitrovra, Vlagyimir Putyin különleges megbízottjára hivatkozva, hogy folyamatosak az előkészületek a budapesti csúccsal kapcsolatban.

Eközben a Telex megkeresésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is a találkozó elhalasztásával kapcsolatban.

A tárcavezető azt írta, hogy „a következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg.”

„Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó” – tette hozzá Szijjáró, aki jelenleg Washingtonban tartózkodik, és ma Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel fog tárgyalni.