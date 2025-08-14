Szijjártó Péter húsbavágó ukrán dróntámadásra reagált

„Ma (csütörtökön) Pavel Sorokinnal, Oroszország energiaügyi miniszterhelyettesével áttekintettük a kialakult helyzetet. Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap (pénteken) folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé” – számolt be Szijjártó Péter az eseményekről.

„Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást” – húzta alá.