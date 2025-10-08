Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német-orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő. Mint mondta:
a mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek.
A gázvezetéket Oroszország „egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből” létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, „hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve” ezzel – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy Lengyelország mindig határozottan ellenezte az Északi Áramlat-2 megépítését.
Szijjártó Péter reagált
A külgazdasági és külügyminiszter csaknem egy nappal később reagált a lengyel kormányfő szavaira, rendkívül indulatosan. Mint írta:
Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket. Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek? Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek.