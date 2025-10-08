Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német-orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották, ezért Lengyelországnak nem érdeke kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő. Mint mondta:

a mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek.

A gázvezetéket Oroszország „egyes európai országok, illetve német és holland cégek pénzéből” létesítette, nemcsak Litvánia és Lengyelország, „hanem egész Európa létfontosságú érdekeit sértve” ezzel – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy Lengyelország mindig határozottan ellenezte az Északi Áramlat-2 megépítését.

Kapcsolódó cikk Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított újabb személyt fogtak el Lengyelországban akadt horogra Volodimir Z.

Szijjártó Péter reagált

A külgazdasági és külügyminiszter csaknem egy nappal később reagált a lengyel kormányfő szavaira, rendkívül indulatosan. Mint írta: