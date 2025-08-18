Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait – közölte a minisztérium.

Kapcsolódó cikk Leállt a kőolajszállítás Magyarországra, mert az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket Szijjártó Péter posztolta ki.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, korábbi bejegyzésében a tárcavezető így fogalmazott:

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!”

A miniszter arra utalt, hogy hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, Magyarországra és Szlovákiába így nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó posztjára Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter így reagált:

„Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, és ők azok, akik nem hajlandók befejezni. Magyarországot évek óta figyelmeztetik, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenn­tartsa az Oroszországtól való függését – még a háború kitörése után is. Panaszaidat és fenyegetéseidet most már nyugodtan továbbíthatod moszkvai barátaidnak.”

A KKM közleménye idézte Szijjártó Péter erre reagáló posztját, ebben úgy fogalmazott,

ukrán hivatali partnere „nekiugrott” a legfrissebb X-posztjában. „Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények.

Mint írta:

„Első tény: Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke.

Második tény: Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – tette hozzá.

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik.

A miniszter teljes posztját itt nézheti meg: