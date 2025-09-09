Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

„Néhány perce telefonon egyeztettem Sultan bin Saad Al Muraikhi barátommal, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt. Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért” – írta Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor és Benjámin Netanjahu a tárgyalásuk utáni sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Spanyolország említette Izraelt

A spanyol kormány „határozottan elítélte” a támadást, „Katar területi szuverenitásának megsértéseként és a nemzetközi jog kirívó megsértéseként” jellemezve azt. Egy közleményben hozzátette: „Spanyolország ismételten felszólít a visszafogottságra és a nemzetközi jog tiszteletben tartására a regionális stabilitás megőrzése érdekében, az erőszak azonnali beszüntetésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre” – számol be róla a The Guardian.

Emmanuel Macron kritizál

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak tartja az izraeli támadást Katar ellen.

„A háború semmilyen körülmények között sem terjedhet át az egész régióra” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikk Izrael rakétákkal lőtte Katart Az izraeli média szerint a Hamászt célozták.

Netanjahu szerint a dohai támadás válasz a jeruzsálemi lövöldözésre

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állítja, hogy a Hamasz vezetése elleni dohai támadást a közelmúltbeli jeruzsálemi és gázai támadásokat követően rendelte el, jelenti a Reuters.

Egy nyilatkozatban azt mondta, hogy a támadások „teljesen indokoltak” voltak, és hogy a döntés ma 12 órakor zöld utat kapott, miután azonosítottak egy „működőképes lehetőséget”.

Khalil Al-Hayya fia is a dohai támadás áldozatai között van.

A jelentések szerint Khalil Al-Hayya fia és egy segédje meghalt a Hamasz vezetése elleni izraeli támadásban ma korábban Dohában. Suhail al-Hindi, a Hamasz politikai irodájának tagja elmondta, hogy a csapásokban Hayya fia, Hammam és egyik legfontosabb segédje is meghalt. Három másik testőrrel is megszakadt a kapcsolat, mondta.