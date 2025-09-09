Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Hamász Izrael Katar Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

mfor.hu

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

„Néhány perce telefonon egyeztettem Sultan bin Saad Al Muraikhi barátommal, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt. Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért” – írta Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor és Benjámin Netanjahu a tárgyalásuk utáni sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án
Spanyolország említette Izraelt

A spanyol kormány „határozottan elítélte” a támadást, „Katar területi szuverenitásának megsértéseként és a nemzetközi jog kirívó megsértéseként” jellemezve azt. Egy közleményben hozzátette: „Spanyolország ismételten felszólít a visszafogottságra és a nemzetközi jog tiszteletben tartására a regionális stabilitás megőrzése érdekében, az erőszak azonnali beszüntetésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre” – számol be róla a The Guardian.

Emmanuel Macron kritizál

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak tartja az izraeli támadást Katar ellen.

„A háború semmilyen körülmények között sem terjedhet át az egész régióra” – tette hozzá.

Netanjahu szerint a dohai támadás válasz a jeruzsálemi lövöldözésre

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állítja, hogy a Hamasz vezetése elleni dohai támadást a közelmúltbeli jeruzsálemi és gázai támadásokat követően rendelte el, jelenti a Reuters.

Egy nyilatkozatban azt mondta, hogy a támadások „teljesen indokoltak” voltak, és hogy a döntés ma 12 órakor zöld utat kapott, miután azonosítottak egy „működőképes lehetőséget”.

Khalil Al-Hayya fia is a dohai támadás áldozatai között van.

A jelentések szerint Khalil Al-Hayya fia és egy segédje meghalt a Hamasz vezetése elleni izraeli támadásban ma korábban Dohában. Suhail al-Hindi, a Hamasz politikai irodájának tagja elmondta, hogy a csapásokban Hayya fia, Hammam és egyik legfontosabb segédje is meghalt. Három másik testőrrel is megszakadt a kapcsolat, mondta.

„A mozgalom vezetésének vére olyan, mint bármelyik palesztin gyermek vére” – mondta az Al Jazeera TV-nek.

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

A katari bombázás füstje

Izrael rakétákkal lőtte Katart

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői bejelentésével ellentétben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön a héten Magyarországra.

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Három robbanás 24 órán belül Oroszország központi régióiban, az Ukrajnát támadó orosz hadsereg ellátását biztosító gáz- és olajvezetékekre.

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Lettország kötelezővé teszi a lett nyelvtudást az ott élő oroszoknak is.

Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Újabb bukás.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

