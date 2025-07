Szijjártó Péter kicsinyes bosszút emleget ICC-ügyben

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A Nemzetközi Büntetőbíróság illetékes tanácsa megállapította, hogy Magyarország nem teljesítette az alapító szerződésből fakadó kötelezettségeit, amikor is nem működött együtt az áprilisban Budapestre ellátogató Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatásának ügyében.

„A nemzetközi bírói testületekben semmi keresnivalója nem lehet a politikai céloknak és ideológiáknak. Az ICC most is csak igazolta minden aggodalmunk a testület pártatlanságával és politikamentességével kapcsolatban” – vélekedett.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ICC ezzel a lépésével megmutatta, hogy „döntéseit lényegében egyedül a kicsinyes politikai bosszú motiválja”.

