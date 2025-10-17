Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Magyarország készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, mindezt a béke szigeteként – így fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán. A budapesti csúcsról Orbán Viktor is beszélt ma reggeli rádióinterjújában. Erről bővebben itt olvashatnak:
A budapesti találkozó előkészületei már megkezdődtek – tette hozzá Szijjártó Péter. „Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába”.
A gyakorlati lépésekről is szót ejtett a tárcavezető, aki tegnap késő este telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is.