Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét és el akarják érni a Tisza Párt által is kívánt célt, a leválást az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően elmondta, hogy a kollégája arról tájékoztatta, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat földgázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúrája ellen Oroszország területén.

Kapcsolódó cikk Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot Károkról nem érkezett jelentés.

Kapitális stratégiai hibának nevezte az Európai Unió által eldöntött leválást az orosz energiahordozókról Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán mondott köszöntőjében Budapesten. Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a diverzifikáció az ellátás lehetőségeinek szűkítése helyett azok bővítését jelenti.

(MTI)