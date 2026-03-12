1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Külpolitika Szijjártó Péter Ukrajna

Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Orbán Viktor szerint diverzifikálni kell, nem leválni.

Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét és el akarják érni a Tisza Párt által is kívánt célt, a leválást az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően elmondta, hogy a kollégája arról tájékoztatta, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat földgázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúrája ellen Oroszország területén.

Kapitális stratégiai hibának nevezte az Európai Unió által eldöntött leválást az orosz energiahordozókról Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán mondott köszöntőjében Budapesten. Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a diverzifikáció az ellátás lehetőségeinek szűkítése helyett azok bővítését jelenti.

(MTI)

Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

Az ukrán külügyminisztérium szerint csak „turistákról” van szó. Gulyás Gergely szerint Kijev titkol valamit. 

A libanoni miniszter országában Gáza-szerű Izraeli rombolástól tart

A libanoni miniszter Gáza-szerű izraeli rombolástól tart országában

A libanoni síita milícia, a Hezbollah és Izrael között újra kitört harcok miatt a zsidó állam az ország déli részében a Gázában kialakított ütközőövezethez hasonlót hozhat létre Libanonban.

Trump: az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpuszította Iránt

Trump: Az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpusztította Iránt

Az Egyesült Államoknak ez egy „kirándulás” az elnök szerint.

Megint megugrott a kőolaj ára

Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

