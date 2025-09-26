Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

„A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki” – állította Facebook oldalán.

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba…. Ugye nem gondolják komolyan….” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy kitiltottak az ország területéről három magas rangú magyar katonai tisztségviselőt, válaszul arra, hogy Magyarország augusztus végén kitiltotta Robert Brovdi ukrán parancsnokot.