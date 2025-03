Szijjártó Péter megmagyarázta: Trump vámjairól Brüsszel tehet

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az autóipar mindkét kontinens gazdaságának gerincét adja. Felidézte, hogy az USA eddig 2,5 százalékos vámmal sújtotta az európai autóbehozatalt, míg az európai vám mértéke tíz százalék volt. Mint mondta, Magyarország többször javasolta az uniós vámszint 2,5 százalékra csökkentését, de ezt Brüsszel nem vette figyelembe. Szijjártó szerint az EU döntéshozói „képtelenek átgondolni egy ilyen helyzetet, képtelenek jó stratégiai döntéseket hozni.”

A miniszter közölte, tavaly november óta ismert, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok új elnöke, és ő patrióta gazdaságpolitikát fog folytatni, amely vámemelésekkel is járhat. Szijjártó szerint Brüsszel ennek ellenére nem tett komoly erőfeszítést, hogy megelőzze a döntést:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán bírálta az Európai Uniót az amerikai vámintézkedésekkel kapcsolatban. Szerinte az európai gazdaság most ismét „a brüsszeli bürokraták alkalmatlanságának árát fizeti meg”, mivel az utóbbi hónapok tétlensége miatt nem sikerült tárgyalásokkal elkerülni az amerikai lépéseket.

