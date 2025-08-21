1p
Külpolitika Szijjártó Péter Ukrajna

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

mfor.hu

A külügyminiszter szerint béke kell.

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Ukrajnát ért újabb légitámadások ismét azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség.

„Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak” - szögezte le.

Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson

15 ember sérült meg a támadásban.

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

A város külterületeit már elfoglalták.

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? – Putiyn várja Trump hívását

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? Putyin várja Trump hívását

A washingtoni Trump-Zelenszkij találkozó előtti sajtótájékoztatón ez a kérdés is felmerült. 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


