Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”.

Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter volt a Telex vendége, az interjúban több téma is előkerült.

A Tiszának többen hittek, mint a Fidesznek, többeknek tetszett a Tisza ajánlata, így aztán a választáson győztes párt fog kormányt alakítani, ami a Tisza – értékelte a választás eredményét az interjú során a miniszter. Úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij akaratának megfelelő eredmény született az országgyűlési választáson, az ukránok pedig egyértelműen a Fidesz vereségében voltak érdekeltek.

Jön a háború?

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz a kampány során sokat beszélt arról, hogyha a Tisza nyer, akkor háború lesz az országban, a távozó miniszter úgy fogalmazott, hogy „reméli, sőt, imádkozik azért, hogy az ország nem fog belekeveredni az orosz-ukrán háborúba”.

Arra a kérdésre, hogy számít-e arra, hogy megkapja a háborús behívóját, így felelt: „Nem voltam katona, nem hiszem, hogy – 48 évesen – ha rám néz, alkalmasnak tart arra, hogy bármilyen frontra elmenjek harcolni”.

A Telex összefoglalója szerint az interjú közben jött ki a Medián legfrissebb felmérése, ami azt mutatta, hogy a Tisza 66 százalékon, a Fidesz 25 százalékon áll, Szijjártó ezt úgy kommentálta: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”.

Gyűlölet vagy együttműködés?

Szijjártó Péter szerint neki személyesen sikerült az együttműködés fontosságát hangsúlyozni, ő szerinte mindig arra törekedett, hogy az embereket a teljesítményük alapján ítéljék meg, ne a pártszimpátiájuk alapján. A Telex azon felvetésére, hogy akkor miért volt sokak megélése Magyarországon, hogy a Fidesz gyűlöletet szított az emberek között, nem értett egyet, szerinte ők mindig arra törekedtek, hogy Magyarország élhető ország legyen. Úgy fogalmazott, azt azért nem mondja, hogy nincsenek olyanok a környezetükben, akik „nagyon durván visszaéltek azzal, hogy a miniszterek, államtitkárok, kormányzati tisztségviselők szorgalmasan, tisztelettel dolgoztak”. Szóval szerinte a gyűlöletszítás képe döntő többségében nem a politikusok miatt alakult ki róluk, hanem ezen emberek miatt, akik „kihasználták” a politikusokat. Neveket nem mondott.

Az összefoglaló szerint annak ellenére is fenntartja ezt az állítását, hogy Orbán Viktor a március 15-i ünnepi beszédében lepoloskázta a fél országot, a kritikusokat pedig folyamatosan megbélyegezték, hol háborúpártinak, hol sorosistának, hol külföldi ügynököknek nevezve őket.

Van oka a Fidesznek bocsánatot kérni?

Arra a kérdésre, hogy mit gondol Rogán Antal miniszteri tevékenységéről annak fényében, hogy hogyan építették a politikai tevékenységüket (óriásplakátok, lejáratókampányok, karaktergyilkosságok), ennek pedig a központjában Rogán Antal állt, így felelt: „Személyesen rosszul érint, hogy gyűlöletkeltéssel vádol egy közösséget, aminek én is része vagyok”. Úgy fogalmazott, hogy Rogán Antalt nem úgy ismeri, hogy bárkivel szemben gyűlöletet akarna kelteni. Egyébként pedig szerinte ellene is rengeteg karaktergyilkosságot követtek el.

„A magyar politika sokkal brutálisabb, mint a világ számos más politikája” – mondta a távozó miniszter, és bár a Fidesz 16 éve van kormányon, szerinte ebben nem csak nekik van felelősségük.

A miniszter kikerülte az arra vonatkozó kérdéseket, hogy mi a Fidesz felelőssége a gyűlöletkeltésben. Kijelentette, az ország hangulatának kialakításáért nem lehet kizárólag a kormányzó politikusokat felelőssé tenni, bár nyilván van benne felelősségük, de másoknak is.

Nem gondolta volna, hogy Mészáros Lőrinc ilyen gazdag lesz

Az, hogy Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor gyerekkori barátja lett az ország leggazdagabb embere, szerepet játszhatott-e abban, hogy a Fidesz körül olyan kép alakult ki, hogy mindent ellopnak? – kérdezte a Telex. Szijjártó Péter erre azt felelte, huszonkét éve ismeri személyesen Mészárost. Mint mondta:

„Arról, hogy ő hogyan és mit ért el az életben, nem engem kell megkérdezni, hanem őt. Felnőtt ember. Nyilvánvalóan el tudja mondani, hogy miből mi lett neki”.

Felelősséget nem akar érte vállalni, és soha nem is kérdezte meg Mészárost erről. Az kétségtelen, hogy huszonkét évvel ezelőtt nem jutott volna eszébe neki Mészárosról, hogy nem csak Magyarország, de a világ egyik leggazdagabb embere lesz.