Szijjártó Péter Moszkvában kér biztosítékot

Szijjártó Péter külügyminisztert szerdán a Kremlben fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol az olajellátás helyzetéről fognak tárgyalni – mondta Dmitrij Peszkov szóvivő, amiről a 444 is beszámolt.

Peszkov azt is elárulta, hogy más országoktól nem érkezett megkeresés az energiaszállítások újraindítása, az iráni háború, vagy a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

A találkozó előtt Szijjártó Péter elmondta, hogy biztosítékokat szeretne arra, hogy az orosz olaj- és gázszállítások továbbra is folytatódnak a megváltozott körülmények között. A szállítás módját is meg kívánja vitatni vendéglátójával. Továbbá azt is megjegyezte, hogy valószínűleg orosz fogságba esett magyar állampolgárokat is hazahoz repülőgépével.

A Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába.