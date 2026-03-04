1p
Szijjártó Péter Moszkvában kér biztosítékot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter élő Facebook adásban jelentkezett be az orosz fővárosból.

Szijjártó Péter külügyminisztert szerdán a Kremlben fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol az olajellátás helyzetéről fognak tárgyalni – mondta Dmitrij Peszkov szóvivő, amiről a 444 is beszámolt.

Peszkov azt is elárulta, hogy más országoktól nem érkezett megkeresés az energiaszállítások újraindítása, az iráni háború, vagy a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

A találkozó előtt Szijjártó Péter elmondta, hogy biztosítékokat szeretne arra, hogy az orosz olaj- és gázszállítások továbbra is folytatódnak a megváltozott körülmények között. A szállítás módját is meg kívánja vitatni vendéglátójával.

Továbbá azt is megjegyezte, hogy valószínűleg orosz fogságba esett magyar állampolgárokat is hazahoz repülőgépével.

A Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába.

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

Az amerikai elnök kereskedelmi embargós fenyegetését határozottan visszautasította Pedro Sánchez, és ismételten aláhúzta háborúellenességét és kritizálta a „nemzetközi jog összeomlását”.

Trump, Netanjahu

Félelmetes precedenst teremthet Trump és Netanjahu iráni háborúja

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

Nem amerikai katonákról van szó, Irán egyik népes nemzetiségét szeretnék fegyveres felkelésre késztetni a titkosszolgálat vezetésével.

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel intézett támadást a közel-keleti ország ellen. A fegyveres konfliktus tovább terjedt a régióban, mikor a háború negyedik napjába léptünk,

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is durva, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump amerikai elnök kedden azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy teljes amerikai kereskedelmi embargót vezet be ellene, miután az európai uniós és NATO-szövetséges ország nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg bázisait Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó műveletekre használja.

Lángokban áll az orosz LNG tartályhajó a Földközi-tengeren.

Lángokban áll az orosz LNG-tartályhajó a Földközi-tengeren

Málta fegyveres erői pedig közölték, hogy a hajó legénységét egy mentőcsónakban biztonságban megtalálták Líbia tengeri régiójában.

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Egyre nagyobb a nyomás.

Kiadták a riasztást: a szaúdi olajipar egyik központi városát támadhatja Irán

Az amerikai nagykövetség figyelmeztetett.

Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

A miniszterelnök tollat ragadott.

