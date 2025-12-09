Szijjártó Péter nagyon készül az orosz-ukrán háború utáni életre

A tárcavezető a magyar-orosz üzleti fórum megnyitásán elmondott beszédében először is köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy a nemzetközi szankciós környezet ellenére is nagy számban jelentek meg.

„Abban a reményben gyűlhetünk ma itt össze, hogy hamarosan a békeerőfeszítéseket siker koronázza, hogy a béke visszaköltözik Közép-Európába, s ezáltal a szankcióknak is vége lesz. Hiszen ha béke lesz, akkor a szankciók fenntartása minden józan ésszel szembemenne” – emelte ki.

Szijjártó szerint mi, magyarok a lehető legjobban fel akarunk készülni a béke által elhozandó új világgazdasági korszakra, és a lehető legjobb startpozíciót akarjuk megfogni magunknak, a lehető legtöbbet akarjuk kihozni belőle.

„És ezt nekünk, magyaroknak a lehető legjobban ki kell majd használni. Ezért vagyunk ma itt ennyien. Ugye mi az együttműködést a rossz időkben sem adtuk fel, és nem is adjuk fel. Erre is bizonyíték a 34 magyar vállalat vezetőjének jelenléte, és bizonyíték erre az is, hogy a magyar vállalatok oroszországi beruházásai mára a nehéz körülmények dacára is meghaladták az egymilliárd eurót” – tette hozzá a miniszter.

Rengeteg cégvezetőt vitt ki magával

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Fontos eredményként említette, hogy az OTP mára bekerült a húsz legnagyobb oroszországi bank közé, miután kilenc éve még csak a szektor 51. legnagyobb szereplője volt, jelenleg azonban a 19. helyen áll. Aláhúzta, hogy a Mol török partnerével rendkívül komoly kutatási és kitermelési tevékenységet folytat a BaiTex olajmezőn, és a magyar kormány támogatja a vállalat oroszországi szerepvállalásának további növekedését. Arra is kitért, hogy a Richter immár három százalék feletti piaci részesedéssel bír a helyi gyógyszeriparban, és ezúttal arról is megállapodás született, hogy a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei bekapcsolódnak majd az oroszországi gyógyszergyárak európai működési engedélyeinek meghosszabbítási folyamatába.

Ezután érintette a mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködést is, és arra emlékeztetett egyebek mellett, hogy az Agrofeed már a második takarmánygyártó üzemét hozza létre a Tulai területen. Végül rámutatott, hogy útjára az említett ágazatok képviselőin kívül kozmetikai, vegyipari, fémipari, logisztikai, egészségturisztikai és vízgazdálkodási vállalatok vezetői is elkísérték.

„De hogy mennyire széles a tárháza a magyar-orosz együttműködésnek, azt mutatja a tény, hogy az országos tisztifőorvos és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is a delegáció tagja” – fogalmazott.

(MTI)