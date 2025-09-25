Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

mfor.hu

A legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni mindent.

Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. A tárcavezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy a legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést.

„Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már három és fél éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne” – hangsúlyozta. „A miniszter úr elmondta, hogy éppen most egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, ami szerintem a lehető legjobb hír, amit kaphattunk, ugyanis amíg zajlanak az amerikai-orosz legmagasabb szintű tanácskozások, addig bízhatunk abban, hogy béke lesz, és bízhatunk abban, hogy el lehet kerülni a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis a harmadik világháborúnak a kitörését” – folytatta.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén, márpedig földrajzi és fizikai okok miatt Magyarország ellátása nem garantálható orosz kőolaj és földgáz nélkül jelenleg. „Ez nem politikai, ez nem ideológiai kérdés, hanem egyszerű földrajzi, fizikai kérdés” – vélekedett. Majd tudatta, hogy a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van. „Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt” – mondta. 

Arról nem volt szó, hogy szeptember elején orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét. A drónokat a hadsereg lelőtte.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Szlovákia viszont ott lehet.

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

Lengyelországnak ennyi elég volt

Lengyelországnak ennyi elég volt

Az ország újra megnyitja a határátkelőhelyeket Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168