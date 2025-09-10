Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre! A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!”, írta Szijjártó Péter Facebook oldalán szerda délelőtt.
A külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen arra utalt, hogy – lengyel közlések szerint – szerdára virradó éjjel nagy számban hatoltak be orosz drónok Lengyelországba. Ugyanakkor nem nevesítette sem a lengyeleket, sem az oroszokat, és el sem ítélte az eseményt.
A Facebookon közölt fotók tanúsága szerint Szijjártó Péter fehérorosz kollégájával, Maxim Rizsenkovval tárgyal Minszkben. A Facebook-bejegyzésből az nem derül ki, hogy miről.