Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre! A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!”, írta Szijjártó Péter Facebook oldalán szerda délelőtt.

Szijjártó Péter a fehérorosz fővárosban tárgyal

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen arra utalt, hogy – lengyel közlések szerint – szerdára virradó éjjel nagy számban hatoltak be orosz drónok Lengyelországba. Ugyanakkor nem nevesítette sem a lengyeleket, sem az oroszokat, és el sem ítélte az eseményt.

A Facebookon közölt fotók tanúsága szerint Szijjártó Péter fehérorosz kollégájával, Maxim Rizsenkovval tárgyal Minszkben. A Facebook-bejegyzésből az nem derül ki, hogy miről.