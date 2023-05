Szijjártó Péter nem lassít: tovább hullanak a magyar nagykövetek

A HVG írása szerint Brazíliába, Üzbegisztánba és Izraelbe is új nagykövetet nevez ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az elmúlt két hónapban a mostaniakkal együtt már 12 magyar külképviselet vezetőjét cserélte le a miniszter.

Most Brazília, Üzbegisztán és Izrael volt soron, és az Országgyűlés külügyi bizottságának keddi, zárt ülésén be is mutatkozott a három jelölt:

Brazília (Brazíliaváros) – Halmai Miklós

Üzbegisztán (Taskent) – Rózsa József

Izrael (Tel-Aviv) – Szentgyörgyi Zoltán

"Érdekesség, hogy a jelöltek közül ketten jelenleg is nagykövetek, és helycserével nevezik ki őket, mivel Halmai Miklós most Portugáliában nagykövet, és ő annak a Szentgyörgyi Zoltánnak a helyére megy Brazíliába, akit onnan Izraelbe helyeznek át" - írja a lap, hozzátéve azt is, hogy értesüléseik szerint még májusban újabb nagykövetjelöltek bejelentése várható.